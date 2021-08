HSBC gaat zijn aandeelhouders weer belonen met dividend. De in Londen gevestigde bank die het gros van zijn geld in Azië verdient, wist in de eerste helft van dit jaar zijn winst ruimschoots te verdubbelen, geholpen door de lopende herstructurering en ingezette strategie. HSBC richt zich daarbij meer en meer op de Aziatische markt.