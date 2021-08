Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben volgens de Financial Times de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie. De oude prijs voor een vaccin van Pfizer/BioNTech was 15,50 euro en is nu 19,50 euro, schrijft de Britse zakenkrant. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro.