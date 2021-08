Bij een op verzoek van de politie beëindigd feest in het Brabantse Vessem hebben een of meerdere personen een band van de politieauto leeg laten lopen. „Aangezien wij door dit grapje niet inzetbaar waren, moest de eerstvolgende politieauto minimaal twintig kilometer rijden voor een melding in ons gebied”, schrijft de politie op Facebook.