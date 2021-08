Belarussische oppositieleidster roept op tot einde geweld

De gevangengenomen Belarussische protestleidster Maria Kolesnikova heeft het machtsapparaat van president Aleksandr Loekasjenko opgeroepen geen geweld meer te gebruiken. „Ik roep de autoriteiten op te stoppen met vechten tegen hun eigen volk en naar de Belarussen te luisteren en een nieuwe dialoog aan te gaan”, aldus Kolesnikova in een interview in Welt am Sonntag. „Stop het geweld! Stop het absurde juridische proces”, zei de 39-jarige die al sinds september 2020 vastzit en een jarenlange gevangenisstraf riskeert.