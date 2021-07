De A12 is weer open nadat er zaterdag rond 15.30 uur een auto tegen de vangrail was gecrasht bij Zoetermeer. De bestuurder, die in de richting van Utrecht naar Den Haag reed, sloeg op de vlucht na een stopteken van de politie. Die was naar de auto op zoek na een melding van een mogelijk schietincident in Vught, eerder op de middag. Drie inzittenden zijn aangehouden.