Israël houdt Iran verantwoordelijk voor een dodelijke aanval op een tanker voor de kust van Oman. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei in een verklaring dat dergelijk „Iraans terrorisme” schadelijk is voor de internationale scheepvaart. Hij pleitte in een gesprek met zijn Britse ambtsgenoot Dominic Raab voor een stevige reactie.