„Ah, voor het CDA zijn de boeren geen doelgroep meer”, concludeerden critici toen de partij nieuwkomer Derk Boswijk met die portefeuille belastte. Het maakt dat de debutant er des te meer op gebrand is het tegendeel te laten zien. „De nood is zo hoog dat de helft van de sector straks verdwijnt als we nu niets doen.”