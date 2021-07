Het kabinet zou een ‘taskforce ventilatie’ in moeten stellen die naast het OMT advies geeft over de juiste regels voor het verversen van lucht in binnenruimtes. Daartoe roepen meerdere hoogleraren op in Trouw. De huidige ventilatieadviezen gaan volgens de experts niet ver genoeg. Een brief hierover aan het ministerie van Volksgezondheid is volgens hen vooralsnog onbeantwoord gebleven.