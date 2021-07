Elon Musk heeft partij gekozen tegen Apple in de kwestie rond de provisie die dat techbedrijf eist van softwaremakers die hun apps aanbieden in de App Store. Apple is daarover in een juridische strijd verwikkeld met Epic Games, het bedrijf achter schietspel Fortnite, en de Tesla-topman geeft Epic in een tweet gelijk. Volgens Musk is die provisie „feitelijk een wereldwijde internetbelasting”.