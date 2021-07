Nu al files op de vakantieroutes in Frankrijk en Duitsland

Het lijkt erop dat veel vakantiegangers de beruchte Zwarte Zaterdag voor willen zijn. Op de Franse snelwegen naar de vakantieregio’s is het vrijdagavond al erg druk, meldt de ANWB. Sommige routes zijn overbelast, waardoor mensen in de file staan. Zo moeten automobilisten op de A10 van Parijs richting Bordeaux inmiddels zo’n drie uur aansluiten en op de A75 tussen Parijs en Clermont Ferrand bedraagt de wachttijd in beide richtingen twee uur.