In één jaar alles anders in Hongkong

Een terrorist. Dat is de 24-jarige Tong Ying-kit volgens rechters in Hongkong. Hij rijdt een jaar geleden op zijn motor door het hartje van de miljoenenstad. Een zwarte vlag wappert achter hem aan, met in het wit de tekst ”Bevrijd Hongkong” erop. Tong negeert de bevelen om te stoppen bij controleposten van de politie. Uiteindelijk komt hij tot stilstand nadat hij een groep politieagenten omverrijdt. Een paar agenten raken lichtgewond. De arrestatie van de motorrijder is onvermijdelijk.