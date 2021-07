Nadat de Heilige Geest werd uitgestort, werden er dagelijks velen door God toegedaan tot de gemeente die zalig werden. In Christus’ Naam werden gepredikt bekering en vergeving van zonden. Dat Woord werd gehoord in Jeruzalem. De Heere zorgde er Zelf voor dat deze Naam ook te Samaria verkondigd werd. Later lezen we dat deze Naam ook aan de heidenen wordt gepredikt. Buiten Christus is er geen zaligheid (vgl. Hand. 4:12).