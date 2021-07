Frankrijk maakt zich weer op voor een ‘zwarte zaterdag’ in het verkeer als gevolg van veel mensen die op vakantie gaan en velen die terug naar huis rijden. Franse media spreken over de ‘juliërs’ voor wie de vakantie voorbij is, en de ‘augustiners’ die erop uittrekken. Volgens de autoriteiten is zaterdag de zwaarste dag van het weekend in het verkeer, vooral door de mensen die in Frankrijk op vakantie gaan.