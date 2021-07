Webwinkelconcern Amazon heeft van de Luxemburgse privacywaakhond CNPD een boete van 746 miljoen euro gekregen. Het gaat om de grootste privacyboete die ooit is opgelegd in de Europese Unie. Amazon zou de strenge regels voor gegevensbescherming hebben overtreden bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Het is onduidelijk wat Amazon daarbij precies misdaan heeft.