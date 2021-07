Topambtenaar spreekt advocaten kroongetuige over feitenonderzoek

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid zal „spoedig in gesprek gaan” met de twee advocaten van kroongetuige Nabil B., schrijft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding daarvoor zijn hun zorgen over de onafhankelijkheid van de commissie die op verzoek van de minister de beveiligingssituatie van de eerder deze maand doodgeschoten Peter R. de Vries onderzoekt.