Vijf pontjes en voetveren van de stichting Uiterwaarde gaan zaterdag weer varen. De waterstand in de Maas, Lek en Linge is daarvoor voldoende gedaald. Enkele ponten in Midden- en Zuid-Limburg blijven voorlopig nog uit de vaart omdat de veerstoepen beschadigd zijn. Bij Arcen is de ligplaats van de pont weggeslagen.