Man overlijdt door bedrijfsongeval met tafel van 1000 kilo

Bij een bedrijfsongeval in Papendrecht (Zuid-Holland) is een 30-jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg vrijdagochtend rond 09.45 uur een zware metalen tafel op zijn borst, die meer dan 1000 kilo weegt. De man was niet meer te redden en overleed aan zijn verwondingen. Het ongeval vond plaats bij een vliegtuigonderdelenbouwer op de Industrieweg. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt de politie.