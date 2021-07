AEX valt terug na slotrecord, Air France-KLM levert winst in

De Amsterdamse AEX-index viel vrijdag licht terug na het slotrecord een dag eerder. De beurshandel stond opnieuw in het teken van een flinke stroom van kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven. Op het Damrak gaf Air France-KLM een eerdere winst uit handen na een fors kwartaalverlies van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Ook bleek dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal weer uit de recessie is gekomen, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen.