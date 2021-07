Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers om volgende week donderdag mee te helpen met het opruimen van het westelijk Rivierengebied. In de uiterwaarden langs de Waal is na de hoogwatergolf van begin deze maand veel rommel achtergebleven. In het oostelijk deel van het Rivierengebied staat nog water op het land. Daar kan pas later worden opgeruimd.