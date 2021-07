AEX over breed front omlaag, Air France-KLM wint na cijfers

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag over een breed front omlaag. Beleggers namen gas terug na het nieuwe slotrecord een dag eerder. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door de kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven. Op het Damrak werd de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM hoger gezet ondanks een fors verlies in het afgelopen kwartaal. Daarnaast werd uitgekeken naar de cijfers over de economische groei en de inflatie van de eurozone.