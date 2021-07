Bij een auto-ongeval op de Grindweg naar Hontenisse in Ossenisse (Zeeland) is in de nacht van donderdag op vrijdag een 19-jarige bijrijder uit België overleden. De 21-jarige bestuurder van de auto, ook afkomstig uit België, raakte gewond bij het ongeluk, meldt de politie. Hoe ernstig de verwondingen zijn, kan de politie niet zeggen.