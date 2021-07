De verkopen van het Franse cosmeticaconcern L’Oréal zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen tot een niveau dat hoger ligt dan in 2019, dus voor de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf profiteerde van de heropening van bijvoorbeeld schoonheidssalons en parfumwinkels en het versoepelen van de coronamaatregelen waardoor er weer meer sociale contacten zijn. Daardoor ging vooral in het tweede kwartaal de verkoop hard omhoog.