Recordaantal beursgangen op beurzen Euronext in tweede kwartaal

Euronext, de exploitant van de aandelenbeurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon, Oslo, Dublin en sinds enige tijd ook Milaan door de overname van Borsa Italia, heeft in het tweede kwartaal een recordaantal beursgangen gezien. Volgens Euronext maakten 62 bedrijven hun debuut op zijn aandelenmarkten, waaronder zogenoemde spacs, oftewel lege beurshulzen die speciaal zijn opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.