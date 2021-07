Bijna zeven van de tien Belgen die deze zomer al op reis gingen naar Nederland, vinden dat de coronaregels in ons land minder goed worden nageleefd dan in België. De meerderheid van 14.000 Belgen die al in Europa op vakantie zijn geweest en meededen aan een enquête oordeelt dat de regels in Oostenrijk en Spanje heel goed worden nageleefd. Maar over de ervaringen in Nederland zijn de Belgische toeristen minder te spreken.