Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij en stapt op

Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van „een giftige interne cultuur " in de landelijke organisatie. Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur „tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.