In Rotterdam-West is donderdagmiddag brand geweest in meerdere woningen aan de Ruilstraat. Het vuur woedde op de derde etage van een woonhuis en sloeg over, laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Een persoon die rook had ingeademd moest naar het ziekenhuis. Alle bewoners wisten zelf buiten te komen en meerdere omliggende panden werden ontruimd. De woningen hebben veel schade opgelopen.