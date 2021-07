Meerdere producten teruggeroepen wegens teveel aan ethyleenoxide

Meerdere voedingsmiddelen zijn deze week teruggeroepen wegens de te grote aanwezigheid van ethyleenoxide, een stof die in bepaalde hoeveelheden ongunstig kan uitpakken voor de gezondheid. Het terugroepen is een logisch gevolg van een beslissing die de Europese Unie medio deze maand nam. Alle levensmiddelen waarin het ethyleenoxidegehalte hoger is dan een bepaalde norm, moeten uit de handel worden genomen en ook bij de consument worden teruggehaald.