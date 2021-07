Studie: één prik voorkomt vaak ernstige ziekte door Delta-variant

De coronavaccins van Pfizer/BionTech, Moderna en AstraZeneca beschermen de meeste mensen al na één prik tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Canadees onderzoek duidt erop dat dit ook geldt voor de Delta-variant. Het vaccin van Moderna kwam volgens een voorpublicatie van de studie als beste naar voren. Waar het gaat om het voorkomen van ziekenhuisopname of overlijden door de Delta-variant, die in Nederland het meest voorkomt, is één dosis van dit vaccin volgens de berekeningen van de wetenschappers gemiddeld 96 procent effectief.