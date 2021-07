De zwaarste aardbeving sinds 1965 in de Amerikaanse staat Alaska heeft daar geleid tot evacuaties in het kustgebied. De beving had een kracht van 8,2 en werd gevolgd door een tsunamiwaarschuwing. De krant Anchorage Daily News bericht dat die alarmering is ingetrokken nadat tsunamigolven van minder dan 30 centimeter hoog de kust hadden bereikt.