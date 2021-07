Nederlandse hulporganisaties hervatten steun aan Tigray

Nederlandse hulporganisaties van de Dutch Relief Alliance (DRA) hebben hun steun aan inwoners van de Ethiopische deelstaat Tigray weer hervat. Die hulp lag de afgelopen maand nagenoeg stil. De Ethiopische regering kondigde op 28 juni een eenzijdige wapenstilstand af en strijders van de Tigray People’s Liberation Front (TPLF) namen de hoofdstad Mekelle in. Snel daarna verslechterde de veiligheidssituatie zodanig dat hulpverlenen in de regio wekenlang amper nog mogelijk was.