Meerdere doden door bosbranden in Turkije

Door bosbranden in het zuiden van Turkije zijn doden en gewonden gevallen en is enorme schade aangericht. In de streek van de badplaats Antalya zijn vier doden en meer dan 120 gewonden gevallen, meldden de autoriteiten donderdag. De bosbranden woeden ook oostelijker aan de kust van de Middellandse Zee. Er zijn meer dan veertig brandhaarden, onder meer in de regio’s van Alanya, Mersin en Adana. Maar een groot deel van de bosbranden is inmiddels onder controle, volgens staatspersbureau Anadolu. Over de oorzaak van de branden is nog niets bekend.