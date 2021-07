Het Japanse autoconcern heeft nog nooit zoveel auto’s verkocht in de maand juni als dit jaar. De verkopen lagen een vijfde hoger dan in de zesde maand van coronajaar 2020. Tegelijkertijd leek het bedrijf bij de productie weinig last te hebben van het wereldwijde chiptekort. Ook het aantal auto’s dat van de band rolde lag in juni nog nooit zo hoog.