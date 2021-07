Inwoners van kustplaatsen in Alaska hebben een veilig heenkomen gezocht na een zware aardbeving. Die had volgens geologische dienst USGS een kracht van 8,2 en bevond zich op ongeveer 91 kilometer ten zuidoosten van het dorp Perryville. De autoriteiten hadden een tsunamiwaarschuwing afgegeven, maar die is volgens lokale media inmiddels afgeschaald.