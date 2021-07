De Franse regering heeft woedend gereageerd op het Engelse besluit de verplichte corona-quarantaine af te schaffen voor volledig ingeënte reizigers uit de VS en de EU, behalve Frankrijk. Het is „onbegrijpelijk en discriminerend” volgens de Franse staatssecretaris Europese Zaken Clément Beaune. Er is volgens Beaune ook geen enkele medische of wetenschappelijke reden voor.