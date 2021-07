In Limburg moet voor 2050 zo’n 180 kilometer aan Maasdijken versterkt worden. Daarvan zitten 56 kilometer in de planning of worden reeds uitgevoerd, zoals in Heel, Kessel, Beesel en Blerick. Nog eens zo’n 126 kilometer aan dijkversterkingen zitten in een wat genoemd wordt „kraamkamerprogramma”. Die zitten er in de toekomst aan te komen, aldus een woordvoerster van het Waterschap Limburg donderdag.