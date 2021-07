De Orthodoxe Kerk in Sudan heeft toestemming gekregen om op eigen grond in Hay-Elrawda (regio Omdurman) een kerk te bouwen. De plannen werden eerst door de overheid gedwarsboomd omdat het stuk land dat de kerk op het oog had alleen voor woondoeleinden gebruikt mocht worden, zo meldt Christianity Solidarity Worldwilde, een mensenrechtenorganisatie die gespecialiseerd is in religieuze vrijheid.