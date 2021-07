Dataleverancier RELX heeft afgelopen halfjaar bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen groei geboekt. Wel had het bedrijf daarbij last van ongunstige wisselkoerseffecten. Alleen de evenemententak, met afstand het kleinste onderdeel, had nog altijd veel last van de coronacrisis. Daardoor gaan vakbeurzen en conferenties in veel landen nog altijd niet door.