Met ingang van 9 augustus stelt Frankrijk de zogeheten gezondheidspas ook verplicht voor de horeca, grote winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zorginstellingen en openbaar vervoer over lange afstanden. Deze pas laat zien dat de houder volledig is gevaccineerd, recent is hersteld van Covid-19 of negatief is getest op het coronavirus.