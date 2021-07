België: geen inreisverbod Nederlanders uit ‘knalrode’ regio’s

Nederlandse vakantiegangers hoeven niet te vrezen dat ze België niet binnen mogen of ondanks een geldig coronacertificaat in quarantaine moeten vanwege de hoge coronabesmettingsgraad in hun regio. De Belgische regering heeft een ministerieel besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat alleen reizigers uit een hoogrisicogebied buiten de 27 EU-landen plus de vier Schengenlanden Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland een inreisverbod riskeren. Een woordvoerster bevestigt dat het besluit woensdag is ingegaan.