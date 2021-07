Een 24-jarige man uit Rotterdam die zonder aantoonbare vergunning een caracal en een kaaiman in zijn huis hield, is dinsdag aangehouden. De politie kwam de man op het spoor nadat een omstander de caracal, een woestijnlynx, op 14 juli over een viaduct over de A15 zag lopen in Barendrecht, zo’n 40 kilometer van huis.