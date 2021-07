Fabrikant van elektrische auto’s Tesla schrapt zijn winkels op dure plekken als winkelstraten en winkelcentra en kiest voor meer showrooms op goedkopere locaties. Ook zou een groter deel van de verkoopmedewerkers op afstand werken in plaats van in de winkels zelf. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde website over elektrisch rijden Electrek op basis van ingewijden.