Het aantal gebruikers van streamingdienst Spotify is in het tweede kwartaal minder sterk gegroeid dan het bedrijf vooraf verwachtte. De van oorsprong Zweedse onderneming zegt het afgelopen kwartaal last te hebben gehad van de gevolgen van de coronacrisis in onder meer de Indiase markt. Door de pandemie gingen ook marketingcampagnes niet door.