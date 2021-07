Ede heeft de fontein in de vijver in het Proosdijpark in die plaats woensdag uitgezet, omdat waterschap Vallei en Veluwe heeft vastgesteld dat er giftige blauwalg in de vijver zit. Wie deze blauwalg inademt, kan schade aan longen en lever oplopen, aldus de gemeente. Bij de vijver staan waarschuwingsborden dat contact met het water vermeden moet worden.