De politie heeft op 3 mei in een bedrijfspand in Wormer (Noord-Holland) een drugslab ontmanteld, zo meldt zij woensdag. In het drugslab werd een grote hoeveelheid crystal meth ontdekt met een straatwaarde van 1 miljoen euro. Ook werden er chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden. Er zijn zes verdachten aangehouden.