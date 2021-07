Automobilist geeft gas na stopsignaal politie, vrouw zwaargewond

’S-GRAVENZANDE (ANP) - Een 51-jarige scooterrijdster uit Hoek van Holland is dinsdagavond zwaargewond geraakt toen zij op een fietspad bij ’s-Gravenzande (Zuid-Holland) werd aangereden door een automobilist die gas gaf toen de politie hem een stopteken gaf. De bestuurder, een 61-jarige man uit Den Haag, raakte de vrouw, die klem kwam te zitten onder de auto. De man is aangehouden en het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.