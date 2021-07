De inzet van otters is mogelijk een oplossing voor de invasie van Amerikaanse rivierkreeften, die in delen van het land voor grote overlast zorgen. Er is nog geen afdoende manier gevonden om de kreeften te bestrijden. Otters eten in het najaar bijna uitsluitend rivierkreeften, blijkt uit een onderzoek van de Zoogdiervereniging en Natuurmonumenten.