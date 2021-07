Ontsteltenis over nasi per ‘bezorghelikopter’ in Maleisië

Een maaltijdbezorging per helikopter heeft tijdens de strenge lockdown in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, tot grote verontwaardiging geleid. De coronamaatregelen verlammen de stad en onder meer restaurants zijn dicht. Voor een liefhebber van een bepaald rijstgerecht, nasi kandar genaamd, was dit de aanleiding om 36 porties van deze nasi uit de 170 kilometer noordelijker gelegen etnisch Chinese stad Ipoh per helikopter te laten bezorgen. In de volksmond wordt het gerecht nasi ganja genoemd, omdat het zo lekker zou zijn dat je eraan verslaafd raakt.