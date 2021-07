Een recordaantal Belgen heeft vorig jaar bij de belastingdienst geklikt over vermeende ontduiking of ontwijking door derden, hoewel de dienst helemaal geen kliklijn heeft. Volgens zakenkrant De Tijd kwamen er in 2020 meer dan 3500 meldingen binnen, vaak van wraakzuchtige bekenden van de aangegeven persoon. Dat is bijna 60 procent meer dan in 2019.