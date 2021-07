Webwinkel Wehkamp neemt kleertjes.com over, een van de grotere webwinkels voor kinderkleding in Nederland. Wehkamp is door de toegenomen populariteit van online winkelen het afgelopen jaar al hard gegroeid, maar blijft kijken naar verdere groeimogelijkheden. Topman Graham Harris sluit andere overnames en samenwerkingen in de toekomst dan ook niet uit.