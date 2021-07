De aandelenbeurs in Tokio zakte woensdag tot het laagste niveau in zes maanden tijd. Een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad en de lagere slotstanden op Wall Street zorgden voor een negatieve stemming bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag naar buiten komen.